新北市元品農業企業社，被控為了延長豆芽菜效期並增添賣相，用俗稱「保險粉」的工業用低亞硫酸鈉漂白豆芽菜，對外販售牟利；高院依違反食品安全衛生管理法判處元品負責人孫振擎徒刑1年，併科罰金120萬元。另孫父孫蒼松、母親孫林阿英、妻子許婷宜3人皆判刑10月，併科罰金30萬元，3人各獲緩刑3年、4年，須支付公庫30萬、20萬元。可上訴。

另業者黃啟誠判刑7月，併科罰金15萬元，緩刑2年，須支付公庫15萬元。

檢調調查，元品涉嫌自2016年底開始，以「保險粉」漂白豆芽菜，元品將「黑心豆芽」賣給北部地區多個傳統果菜市場，衛生局估算，扣除假日，1年以250天計算，業者約售出50萬台斤違規產品，全被消費者吃下肚。檢調2017年6月指揮搜索元品等處，約談元品負責人孫振擎等人，查扣50公斤裝28桶工業用漂白劑，問題產品約6280公斤。

去年10月，北院依食安法判處元品負責人孫振擎徒刑1年，孫父孫蒼松、孫母孫林阿英、孫妻許婷宜皆判刑10月，均不得易科罰金。另孫振擎併科罰金120萬元，孫蒼松、孫林阿英、許婷宜各併科罰金50萬元，另業者黃啟誠判刑6月，可易科罰金18萬元。

案經上訴，孫振擎部分，高院維持一審判決，判刑1年，併科罰金120萬元。但孫父孫蒼松、母親孫林阿英、妻子許婷宜3人雖刑度與一審相同，均判刑10月，但3人併科罰金金額均降低為30萬元，3人並獲宣告緩刑，其中孫蒼松緩刑4年、其餘2人均緩刑3年，各須支付公庫30萬、20萬元。

此外，業者黃啟誠部分，高院也改判徒刑7月，併科罰金15萬元，緩刑2年，須支付公庫15萬元。

(中時 )