美股23日（周一）下探18213低點後，短短數個交易日強彈逾4千點，漲幅超過20%，市場樂觀者認為，牛市又起死回生。但財信傳媒董事長謝金河示警，疫情發展是最大變數，美股仍有續跌的壓力，後市也要留意三大關鍵指標，包括美元走勢、VIX恐慌指數，以及油價等。

謝金河在臉書貼文表示，22日道瓊工業指數盤中最低跌到18213.65點，美股從2月中旬高點29568.57點殺下來，累計跌掉11354.92點，跌幅高達38.4%，正好是川普的馬其諾防線，也就是2018年11月8日川普打敗希拉蕊，當選總統的日子，當天道瓊指數收盤是18322.76點。

他認為，美國聯準會祭出無上限量化寬鬆（QE），再加上2兆美元的空前紓困方案，道瓊指數終於大舉反攻4339點，美國股市反彈也帶動全球股市勁揚，但金融市場的危機還沒有化解，美國股市仍有再下探的壓力。

「最核心的當然是疫情發展，美國什麼都當老大，連確診病例也跳升至世界第一，這是恐懼的源頭。」謝金河認為，在疫情重創下，美國3月初次申領失業救濟金人數達328.3萬人，比金融海嘯時66.5萬人多出好幾倍，這是川普必須面對的燙手山芋。

謝金河指出，除了疫情變數外，美股能否續漲還要留意三大關鍵指標，首先美元走勢，美元指數站在100以上不利美股反彈；其次VIX恐慌指數一定要降下來；最後是油價不能再持續破底。但上述三個敏感指標改善不多，因此「美國股市的續漲力道有限」。

(中時電子報)