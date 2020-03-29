一名擔任營養師的女子與好友的先生暗中交往長達四年，交往期間更瘋狂的發生416次性行為，更爆出兩人早在「他們」籌備婚禮時就已經有染了，讓原配相當不滿，氣得告上法院！腥夫與這名小三判賠正宮30萬元，全案可上訴。

周刊王報導，兩對男友互為好友，其中一對正在籌備婚禮時，這名準人夫就吃了好友的女友，正宮指，擔任營養師同時也是好閨密的小三在其坐月子期間都會相當「好心的」帶著補品去探望自己，而與她先生翻雲覆雨讓她相當崩潰，遭受雙重背叛的人妻還因此到身心科就診，她提出腥夫與小三的鹹濕對話「我長期外遇耶」、「沒讓我高潮我會搖斷你的…」、「「求你X我」等內容為證，法官審理時，雖然腥夫與小三辯稱，對話是回憶過往激情，不過法院仍查到，小三曾向人妻表示「介入你的家庭. . . 對你造成的傷害，然後讓你崩潰這樣子. . . 」一事道歉，因此認定他們只是在狡辯，不採信腥夫2人的說法，法官考量小三與人妻熟識，卻利用她之信任與腥夫有不正常之男女交往行為，造成人妻精神受創甚深，不過人妻請求連帶賠償慰撫金150 萬元尚屬過高，應以賠償原告30萬元為適當，因此判人夫及小乃應連帶賠償正宮30萬元，全案可上訴。

(中時電子報)