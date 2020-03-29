罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ 10:002020/03/29 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。（圖／資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜大選失敗，回高雄正面對罷免危機，而近來許多民調中心所發布的結果都顯示贊成罷韓的支持度皆過半。不過，據藍營內部民調顯示，支持罷韓的人僅只2成多，不如外界想像那麼多人挺罷韓。 《上報》報導，據藍營內部民調顯示，支持罷韓的人民由之前的逾4成支持度，幾乎砍半剩2成多。贊成罷韓民調大幅下滑之因是因新冠肺炎疫情升溫，韓國瑜專注市政表現有得到認可之故。 (中時電子報) #罷韓 #藍營 #內部民調 #韓國瑜 #高雄市長 #WECARE高雄 #公民割草行動 #高雄市 也許您會感興趣 推薦閱讀 「一個傾聽庶民需求的人」 網：憑哪一點罷韓？ 13:402020/03/24 政治 韓國瑜客串拍MV數據再狂飆 罷韓驚呆 15:582020/03/24 政治 疫情嚴重 近4成7高雄市民不要續辦罷韓 11:442020/03/25 政治 最新罷韓民調出爐 高市府回應了 18:382020/03/25 政治 綠罷韓民調出爐 陳揮文說話了 23:162020/03/26 政治 罷韓連署 高巿議會藍黨團批：二階違法 11:592020/03/27 政治 韓國瑜若遭罷免將如何？網分析驚覺：完蛋！絕不能罷韓 15:252020/03/27 政治 罷韓邁向第三階段 王世堅竟送韓國瑜8字 22:202020/03/27 政治 藍批罷韓 一階偷跑二階違法 04:102020/03/28 地方新聞 泛綠民調這項數據讓韓粉超安心：罷韓一定過不了 13:342020/03/28 政治 政治熱門新聞 國民黨誰選2024總統？藍營人士點名兩人 - 政治 罷韓還要繼續嗎？這個民調竟高到嚇人 - 政治 韓國瑜當市長後 網：台南人看到高雄這場景嚇一跳 - 政治 這藍軍黑馬讓綠營無從下手 游淑慧要國民黨學學 - 政治 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。