高雄市長韓國瑜大選失敗，回高雄正面對罷免危機，而近來許多民調中心所發布的結果都顯示贊成罷韓的支持度皆過半。不過，據藍營內部民調顯示，支持罷韓的人僅只2成多，不如外界想像那麼多人挺罷韓。

《上報》報導，據藍營內部民調顯示，支持罷韓的人民由之前的逾4成支持度，幾乎砍半剩2成多。贊成罷韓民調大幅下滑之因是因新冠肺炎疫情升溫，韓國瑜專注市政表現有得到認可之故。

(中時電子報)