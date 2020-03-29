WNBA第1位新冠肺炎檢驗結果呈現陽性的球員出現了！洛杉磯火花隊29日發布官方新聞稿，宣布後衛雪梨維澤(Sydney Wiese)在打完西班牙女籃聯賽後返回美國，確定接受新冠肺炎檢驗過後呈現陽性反應，幸好目前WNBA也暫時處於無限期停賽階段。

「維澤在西班牙打完海外比賽後返國，確定新冠肺炎檢測呈現陽性，」火花隊發布新聞稿表示，「她的症狀很輕微，精神與感覺也很好，自從她回國後，就一直待在鳳凰城家中自我隔離，她鼓勵每個人都要保持社交距離，來阻止病毒傳播，火花隊目前持續跟她保持聯繫，希望她早日康復。」

根據《NBC Sports》記者海林報導，維澤有可能不是首位WNBA確診球員，因為先前在大陸打球的康乃迪克太陽前鋒泰瑞莎普萊森絲(Theresa Plaisance)，去年12月曾在大陸因為「未知病毒」就醫，幸好她在大陸醫院成功康復，目前也回到美國紐奧良家中休養。

(中時 )