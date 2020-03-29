知名音樂人潘協慶，在音樂領域上屢屢創下經典，其實潘協慶和知名歌手妹妹潘美辰過去曾有長達十年「冷戰期」，直到近幾年才合好如初。潘協慶揭秘當時狀況，「我們其實沒有減少交流，因為我從小很疼她，無時無刻都在她身邊，但出社會工作後離開她身邊，就會被說怎麼跟以前不一樣」，對於往事他感慨「我從小是隨性，但我也有想做的事，後來發現這個心結如果我不去解開，永遠都是問題」，在40歲左右時決定調整心情「賭氣、尊嚴、面子掛不住那些，很多東西會過去，家人到頭來是最重要的」。

近年高齡82歲父親二度中風，一度因腦溢血引發器官衰竭，潘協慶回憶，從小在家是「女強人」角色的媽媽，卻因為父親倒下而慌了「她完全不知道該怎麼辦，變得很脆弱」，兄妹倆一肩扛起照顧責任，從過去被家人照顧變成照顧家人，「我才知道我有能力照顧別人，心理變化很大」，當時做最壞打算，還特地訂製多功能高級住宅用病床，沒想到父親後來幸運地康復，讓他十分感謝「我們家真的很幸運」，經歷此事後，潘協慶體悟「人生到某一階段不是認命，而是必須接受你有很多角色的事，以及應該負起的責任」，透露現在任何事都會以家人為第一優先。

潘協慶曾創作〈冰雨〉、〈出界〉、〈半途而廢〉等多首膾炙人口歌曲，當年受音樂人陳子鴻邀請，一同為江蕙打造最後封麥曲〈幸福的溫度〉，潘協慶透露，自己不像一般的創作人，若有人邀歌想要像〈冰雨〉一樣曲風「那樣我會沒動力，就不會答應」，在創作中注重自由感覺，「我不要婦女保障名額，我寧願跟大家比稿，真的喜歡我的作品再用」。

早期做幕後美髮造型出身、接著被唱片公司相中轉到幕前做發片歌手，個性向來隨和的潘協慶喜歡嘗試不同事物，在經紀人鼓勵下，一腳踏入創作領域，雖只會簡單樂理基礎，加上收入不穩定，靠著經紀人接應過生活，更有好長一段時間吃泡麵度過。潘協慶在一年多時間不斷大量閱讀、聽各類型音樂，創作量突飛猛進，寫出上百首歌曲，有時靈感一來停不下來，demo、詞曲、編曲接著做到早上，笑說曾發生快遞來收信，但歌曲差幾個程序就完成「叫快遞在外面等」。

近年潘協慶事業重心轉往大陸，除持續創作外，擁有經歷幕前及幕後的豐富經驗，潘協慶也開課教藝人儀態，他強調身為公眾人物，必須隨時要有自我意識「有攝影機在拍你」，因此只要在課堂中有同學沒化妝來上課，「我不准他們進來教室」，嚴謹培養新生代成為專業藝人心態。

(中時 )