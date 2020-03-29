新冠肺炎疫情擴散全球，各國賣場紛紛出現搶購潮，民生物資貨架慘遭洗劫一空，台灣也二度引發衛生紙之亂。一名網友分享周六前往好市多的畫面，發現好市多貨架上滿滿的物資，直呼「看完歐美東京，覺得在台灣很幸福」，引起網友共鳴。
網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出「今天的好市多」一系列照片，透過照片可以看到，貨架上滿滿的物資，包括米、生鮮肉類、麵包和衛生紙，原PO直呼「反觀歐美，甚至東京，覺得在台灣很幸福」。
不少網友也紛紛大讚留言：「這就對了，正常購買別囤貨」、「台灣真的沒必要搶貨」、「要珍惜，別再煽動搶購潮了」、「可能大戶們都搶到手痠了，今天休息一天XD」、「台灣防疫真的防的不錯」，但也有人持反對意見：「幸福什麼？台灣好市多東西越來越少還變貴」、「本來就只有衛生紙被掃吧」、「食物只有上禮拜確診數破百那天被搶，後面就沒了啊」、「我們疫情如果跟歐美一樣，就看不到這景象了」、「很明顯前幾天你沒去好市多」、「我今天去一串衛生紙都沒有」。
文章來源：Costco好市多 商品經驗老實說
(中時電子報)
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