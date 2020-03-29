短影分享APP平台「tiktok」藉強大功能風靡全球，讓各地愛好者們紀錄與分享生活點滴。在新竹經營輪胎行的謝豐旭、人稱他「老謝」，為推銷自店在tiktok闢「@輪胎行老謝」拍攝短影僅近半年，憑逗笑天賦迅速吸睛，觀看人數直線上升。

老謝藉拍tiktoki介紹自店，卻拍出意外樂趣。（新竹竤騰輪胎行提供）

教客語 逗時事 後製一手包辦

他的親友包括太太、母親與女兒都粉墨登場，連來店客人也不放過，他解釋：「缺演員啊！若客人有空、我有哽就邀大家同樂。」他也拍下自己試車等YouTube影片，展露輪胎修護技術與知識，呈現專業的一面。

老謝逗笑功力不輸藝人。（新竹竤騰輪胎行提供）

近來搶購衛生紙成議題，他以此為靈感拍「如何節省衛生紙」，詼諧逗趣，短短5日就破40萬點閱，他說：「這借用了藝人許效舜曾表演過的哽，舜哥是我的偶像，他太厲害了。」身為客家子弟，他也不時在影片中置入客家文化，常教客語、他唱客家歌，成為APP上一大異數。

老謝專精汽車輪胎技術，深獲客人信賴。（新竹竤騰輪胎行提供）

郭富城代言商品找上門合作

他自覺剪輯有進步，影片先在腦中構成，「邊剪邊看、覺得少了什麼，立刻想加些好玩的！」經他巧妙剪輯，僅以APP剪接，其他全憑直覺，「太太、媽媽都問我拍這何用，我總回答，看了就知道！」讓家人們也心服口服。

老謝專精汽車輪胎技術，深獲客人信賴。（新竹竤騰輪胎行提供）

他獲得關注增加，連雞精、網購等企業都上門合作，「看到商品代言人是郭富城時嚇一跳！」他坦言第一次點閱破萬時感到驚訝，「路上有人認出我、向我打招呼，我開玩笑回『要我的簽名嗎？』」不過對他而言，點閱率僅是數字，重要的仍是自己拍得盡興、大家看得開心。

交友廣闊 全拉入鏡

他坦言拜開店之賜，讓他的性格、人生觀都有了很大變化，「過去我並不像現在活潑，開店久了多了些歷練，影響了我不少。」他廣交朋友，和眾友騎車畫面也捕捉至影片中，偶爾搞笑「撩妹」，與車友們和樂融融，他不忘拍攝初衷，「要拍得讓大家開心就好！」

老謝累積不少tiktok粉絲，連知名產品都上門合作。（新竹竤騰輪胎行提供）

觀看影片：老謝tiktok精華片段

https://www.facebook.com/watch/?v=985244448558124

(中時 )