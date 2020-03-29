中國大陸疾控中心主任高福接受美國權威刊物《科學》雜誌專訪時指出，美歐國家在疫情防控上犯下最大的錯誤就是：「人們不戴口罩」，而這次大陸疫情防控經驗顯示，除了強制戴口罩之外，還要進行患者與密切接觸者隔離、暫停公共集會以及限制移動，也就是「封城」。

據《觀察者網》報導，美國權威刊物《科學》雜誌在當地時間3月27日刊登了其對大陸疾控中心主任高福院士的專訪，這篇歷時數天的專訪包含文字、語音郵件以及電話採訪，具有大陸中國科學院院士身份的高福分享了大陸這次防疫經驗時說，美國與歐洲犯的最大錯誤就是「人們不戴口罩」，因為病毒通過飛沫和密切接觸傳播，許多人是無症狀感染，或還沒有出現症狀，如果他們戴著口罩，可以防止攜帶病毒的飛沫感染他人。

高福在受訪時指出，社交距離是控制傳染病最基本的方法，尤其是呼吸道傳染病。首先，大陸使用的是「非藥物策略」，因為沒有任何特定的抑制劑或藥物，也沒有疫苗；第二，你必須確保隔離任何病患；第三，密切接觸者應該隔離，我們花了很多時間試圖找到所有密切接觸者，並確保他們被隔離；第四，暫停公眾集會。第五，限制移動，這就是為什麼會有「封城」的出現。

至於其他疫情防控措施，高福說，所有場所都要有溫度計，盡可能多地測量人們的體溫，確保發燒的人不要進入這些場所。

在使用方艙醫院對感染者進行隔離的做法上，高福指出，感染者必須隔離，控制新冠病毒的唯一方法就是移除感染源。這就是為什麼要建造了方艙醫院，把體育館變成醫院。

高福表示，資訊公開涉及到公共衛生議題，必須等待政策制定者宣佈，以免造成恐慌。任何國家都沒有人能預料到這種病毒會引起大流行，而這是有史以來第一次非流感大流行。這次的病毒又很狡滑，一開始科學家都認為它「只是一種病毒」而已。

高福說，目前大陸已沒有本地傳播，現在的問題是輸入型病例，很多感染者進入中國大陸。現在主要的策略是研製疫苗和藥物，最快4月就會有藥物的臨床數據。現在前疫苗研究使用的是含有人類病毒受體ACE2的猴子和轉基因老鼠，我認為很快就會有幾篇關於猴子模型的論文出來，目前的猴子模型是有效的。

最後在美國總統川普將這種新型冠狀病毒稱為「中國病毒」，高福答稱，這種說法肯定不好。病毒屬於地球，是人類共同的敵人，而不是任何個人或國家的敵人。

(中時電子報)