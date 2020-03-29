Coronavirus outbreak: Trump says he may quarantine New York, New Jersey and Connecticut

美國新冠肺炎確診病例已經突破11萬，重災區紐約州、紐澤西州及康乃狄克州的疫情持續升溫。美國總統川普(Donald Trump)今天表示，正考慮對這三州的部分地區實施為期2周的隔離檢疫措施，以遏止病毒傳播。川普說，他將在今天決定是否執行隔離。

川普這項決定再次沒有經過討論就先放消息，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）大跳腳。古莫表示，紐約州感染人數超過5.2萬人，比其他州份都還要多。他今天與川普談話，川普已批准在紐約州新建4個臨時醫療點，一旦建成啟用將增加4000個床位。他強調，兩人的談話完全沒有論及任何隔離問題，「我不知道這怎麼可能在法律上強制執行」。古莫認為，這已經不是隔離，而是封城，於法不符，將造成混亂。

目前尚不清楚川普是否具有在三州地區宣布隔離的法律權力。

另外，羅德島州州長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）週四發布行政命令，要求來自紐約的旅客進行14天的自我隔離。美國疾病管制中心CDC指出，各州都有法律強制使用隔離和檢疫來控制疾病在其境內的傳播。

(中時電子報)