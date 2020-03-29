北韓今天清晨又傳試射超大型火箭炮。

南韓聯合參謀本部今（29日）表示，北韓向朝鮮半島東部海域發射至少一枚不明飛行物。這是北韓繼本月21日試射武器後，相隔約一周再次發射，也是月內第4次。

(中時電子報)