北韓又射不明飛行物 月內第四次 06:142020/03/29 中時電子報 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓今天清晨又傳試射武器。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓今天清晨又傳試射超大型火箭炮。 南韓聯合參謀本部今（29日）表示，北韓向朝鮮半島東部海域發射至少一枚不明飛行物。這是北韓繼本月21日試射武器後，相隔約一周再次發射，也是月內第4次。 (中時電子報) #北韓 #不明飛行物 #試射 #又傳 #南韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 「N號房」性虐受害者最小11歲 她泣訴被誘惑入地獄過程 11:202020/03/25 娛樂 N號房趙主彬現身謝罪！頸驚戴護具貼紗布爆自殘 12:102020/03/25 娛樂 愛愛私事瘋傳 金塊球星莫瑞成熱搜網紅 14:062020/03/25 國際 川普開口求援！ 盼南韓提供新冠病毒試劑 16:282020/03/25 國際 陸機先闖蘇岩礁 後擾日本海 04:092020/03/27 焦點新聞 柳傳志退休後首份年報 聯想控股2019淨利年減17％ 04:092020/03/27 全球財經 特搜！臺灣都市傳說 04:102020/03/27 藝文副刊 Top2 瘋傳復合林青霞 秦漢低調神祕卻「為這樁」現身 04:102020/03/28 娛樂新聞 婁峻碩揪楊小黎樂玩傳球 險象環生差點嘴對嘴接吻 08:412020/03/28 娛樂 戰疫68天 南韓治癒率達50％ 04:102020/03/29 國際大事 國際熱門新聞 24萬個口罩被德國攔截 瑞士派專機飛陸補貨 - 國際 川普：今決定紐約、紐澤西及康乃狄克三州 是否短期隔離 - 國際 歐盟瘋搶口罩 法向陸訂購10億隻 56班專機運送 - 國際 可喜可賀！這國新冠肺炎治癒率達50％ - 國際 自私男從美返家未隔離還跑趴 連累11人感染恐面臨15年徒刑 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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