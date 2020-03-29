浮誇系男神偉晉自選秀節目《超級星光大道》第六屆出道，也是男團「SpeXial」前主唱，舞台上穿著造型師精心打理的時尚造型，私下卻熱愛逛古著店，擅長以二手配件營造復古風，加上偏愛大地色系及綠色調穿搭，常被朋友開玩笑詢問：「要去登山，還是釣魚嗎？」

（羅志祥、偉晉、愷樂）會唱歌也會主持的偉晉，在《娛樂百分百》中受到觀眾喜愛。（圖／翻攝自偉晉臉書）

熱愛穿著大地色系的偉晉，常被誤會是要去登山或釣魚，他坦言「被問久了有點煩」，因此有工作時，他選擇穿得盡量「正常」，但心裡仍會叛逆地想：「是你們不懂！」偉晉不時會回頭檢視自己的照片，他笑說：「有時候會不小心搭錯，出門才發現不對。」他透露，其實私下有點在乎旁人的眼光，出門前總會花超過一小時，好好打扮自己。

偉晉對穿搭很有自己的想法，微復古裝扮是他的最愛。（攝影／戴世平）

平價包包 收藏控

採訪當天，偉晉帶了五個小包現身攝影棚，他透露家裡收藏近二十個包包，不過都是相當平價的包款，最貴的也才一千元出頭，其中一款雙色拼接包包，和他平時的穿搭風格有點違和，他馬上承認：「這個只揹過兩次，但因為它不貴，沒關係就先買。」偉晉解釋，購買小包時，他會以家中沒有的顏色優先挑選。

GREGORY後背包／約5,800元（攝影／戴世平）

對偉晉來說，隨身小包不只可以收納物品，也是好配件，像是黑色迷你肩背包，雖只能裝錢包，手機和衛生紙還得另外放在口袋，「因為小包是很好的裝飾品，我會另外背後背包出門。」介紹到一半，偉晉突然發現黑色迷你肩背包還可以當成腰包使用，瞬間感到CP值倍增，對自己的好眼光引以為傲。

偏好以小包點綴穿搭的偉晉，擁有多款不同顏色的小包。5個小包／各約1,000元（攝影／戴世平）

不同於小包常變換當作配件，偉晉的後背包總能用上四、五年，大容量的後背包是工作好伙伴。他拿起甫入手的「GREGORY後背包」，全黑色外觀雖看起來樸素，但他開心介紹：「這揹起來形狀超好看，有垂墜感，但又能貼合在背上。」偉晉一背上，果然流露出「登山裝感」。

一眼定情 拚入手

拎著「GREGORY後背包」，偉晉忍不住喊著：「這個後背包是花最多心力買到的，好喜歡這個後背包！」原來，一個月前他無意間在網路上看到韓國部落客的介紹，但怎麼搜尋都找不到同款包包，他更跑遍各大百貨公司櫃點，店員都告訴他：「這是以前的限定款，台灣沒有。」

偉晉坦言有點在意外界眼光，因此偶爾會迎合大眾口味去打扮。（攝影／戴世平）

偉晉只好翻譯該名部落客文中的韓文#Hashtag，最後終於找到背包的款式和型號。不過，全黑款在各個拍賣網站上都售罄，「我最後在奇摩拍賣上的一家鐘錶行找到，超奇妙的！整間店只有賣這一個包包。」偉晉深怕被騙，決定到店裡看貨，一見到朝思暮想的「包包本人」後，他滿心歡喜地馬上入手。

珍惜物品的偉晉，對後背包的習慣是「選定了就揹到爛再換」，帽子也是一樣。從冬天的毛帽、夏天的漁夫帽，都是他出門必備單品，一戴再戴。

平時偉晉佩戴的飾品不多，包含古銅色墨鏡和佛珠手鍊，都是從越南的市集入手。一般墨鏡的鏡框較大，容易讓造型顯得「太刻意」，因此偉晉對古銅色迷你鏡框的墨鏡愛不釋手，非常符合穿搭需求，也為復古穿搭大大加分。

漁夫帽X毛帽

毛帽／約300元 漁夫帽／約1,400元（韓貨代購商店購入）（攝影／戴世平）

天生髮量多又有自然捲的偉晉，一覺醒來頭髮常毛燥亂翹，即使吹順了還是會捲，讓他相當困擾，所以出門前一定會戴上帽子。最像登山釣魚裝扮的漁夫帽，或是輕便好搭的毛帽，正是他的心頭好，包裹住頭髮，就不用在意旁人眼光。

墨鏡X佛珠手鍊

古銅色墨鏡／約300元 佛珠手鍊／約100元（越南購入）（攝影／戴世平）

偉晉出國前，一定會先查好當地的市集，方便挖寶。「我一直想買穿搭用的佛珠，但只找到受過加持的款式，那都很貴。」沒想到在越南旅遊時，意外找到百元佛珠手鍊。

此外，偉晉在越南入手一只迷你鏡框的墨鏡，他覺得自己戴墨鏡不好看，因此喜歡掛在鼻梁上，或只戴一半當作造型，「這款古銅色鏡框，非常符合我的需求，而且才300元左右，還能當眼鏡。」

浮誇系男神偉晉

本名：黃偉晉 生日：3月23日（29歲）

單曲作品：〈換一個心動〉、〈斷訊〉、〈兵變〉、〈北極光〉

戲劇作品：《終極一班3》、《終極X宿舍》、《終極一班4》、《搖滾畢業生》

主持作品：《娛樂百分百》

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(中時電子報)