東京奧運確定延期之後，日方組委會商討出的時程以明年7月23日(星期五)最有可能，原本今年的開幕日是7月24日(星期五)，差了1天的原因是組委會希望是在星期五開幕。

國際奧會(IOC)主席提議可以在明年春季舉行，東奧組委會則傾向於維持在北半球夏季，會長森喜朗在28日表示應該本周就會確定結果。

東奧組委會：奧運可能在明年6月至9月舉行
東奧延期一年 不晚於2021夏季
盧哥寶刀未老 就怕沒機會參賽

(中時電子報)

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