東京奧運確定延期之後，日方組委會商討出的時程以明年7月23日(星期五)最有可能，原本今年的開幕日是7月24日(星期五)，差了1天的原因是組委會希望是在星期五開幕。

國際奧會(IOC)主席提議可以在明年春季舉行，東奧組委會則傾向於維持在北半球夏季，會長森喜朗在28日表示應該本周就會確定結果。

(中時電子報)