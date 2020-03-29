東奧開幕日 可能明年7月23日 07:132020/03/29 中時電子報 盧品青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於東京的奧運倒數計時器，由於賽事延期，上面的數字也必須要重置。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運確定延期之後，日方組委會商討出的時程以明年7月23日(星期五)最有可能，原本今年的開幕日是7月24日(星期五)，差了1天的原因是組委會希望是在星期五開幕。 國際奧會(IOC)主席提議可以在明年春季舉行，東奧組委會則傾向於維持在北半球夏季，會長森喜朗在28日表示應該本周就會確定結果。 東奧組委會：奧運可能在明年6月至9月舉行 東奧延期一年 不晚於2021夏季 盧哥寶刀未老 就怕沒機會參賽 (中時電子報) #奧運 #7月 #組委會 #星期五 #東奧 #開幕日 #日本 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》美股飆漲＋東奧延期，日經指數早盤收漲5.73％ 12:162020/03/25 財經 東奧延期受影響 戴資穎這樣說 13:432020/03/25 體育 東奧延賽一年 桌球選手汰換影響較大 16:222020/03/25 體育 東奧延期 總統：為做出艱難決定的日本打氣 17:202020/03/25 政治 東奧延至2021年 主要贊助商力挺 23:122020/03/25 財經 東奧延期 轉播媒體受重傷 04:102020/03/26 全球財經 東奧延後 運動概念股收紅 04:102020/03/26 證券．權證 等待東奧 運動員揪心 04:102020/03/26 運動天地 棒球行事曆大塞車 反倒鬆口氣 04:102020/03/26 運動天地 中華電年底4K機上盒照拚120萬 04:102020/03/27 產業．科技 體育熱門新聞 伊朗哈達迪染疫 運動員死11人 - 其他 防疫豬隊友 拖累體壇 - 運動天地 - 中國時報 《時來運轉》新冠肺炎波及球賽 運彩緊急應變 - 體育 NBA》詹皇跳海救他命 甜瓜：像馬蓋先 - NBA 東奧開幕日 可能明年7月23日 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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