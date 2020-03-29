小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（27日）新聞重點。

【1】陳侯交談熱絡 陳柯零互動

衛福部長陳時中、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜28日上午10時許出席惜食台灣行動協會「惜食廚房」開幕儀式，媒體關心陳時中與侯友宜互動多，但與柯文哲幾乎零互動；對此，柯文哲回應，「都很熟了！」媒體不要挑撥離間。

【2】實質人事權 英蘇有默契

蔡英文連任成功後，距520就職僅剩不到2個月，內閣人事也將陸續抵定。從蘇貞昌最近的人事佈局及對外回應，足以見識其強勢作風；據了解，蘇貞昌曾跟蔡總統當面表達，他想要有「實質的人事權」；因此黨內分析，這波人事異動蘇敢強勢站到第一線，英蘇彼此應已有默契。

【3】新聞透視》殺人者不死 隨機殺人案頻傳

桃園平鎮發生嫌犯對路過工讀生行搶不成，隨機猛刺殺人案，加上本月13日發生在新店的隨機殺人案，半個月的時間內台灣就發生了2件，如此視人命為草芥，著實令廣大民眾心生畏懼，究其原因，法官不判死刑、法務部不依法執行死刑，不啻是隨機殺人案的間接「幫凶」。

【4】陳美鳳心疼辛龍 「留下的人更煎熬」

劉真22日病逝台北榮總，追思靈堂設置在龍巖會館，陳美鳳28日前往靈堂致哀，約莫停留40分鐘步出會館，陳美鳳表示：「辛龍真的很愛劉真，劉真走了，大家真的很不捨，但我想說的是『活下來、留下來的人更煎熬』，請他要勇敢、要堅持，為了他的前世情人、他的女兒。」提醒辛龍照顧自己，不要勉強自己招呼每位前去致哀的親友。

【5】許光漢曝職業病上身 靠衝動Hold星路

魔幻愛情偶像劇《想見你》無疑是2020年最具話題、最燒腦的台劇，這部講述思念與悲傷故事的作品，讓男主角許光漢成了當紅炸子雞。他剖析自己是個熱愛自由的人，不適合朝九晚五的辦公室工作，如果有天不當演員，會選擇自己開店當老闆，或是當個無拘無束的自由工作者。

(中時電子報)