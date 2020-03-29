全球新冠肺炎疫情延燒，義大利昨（28）日單日再新增889人喪命，累計死亡人數已突破萬人，持續高居全球死亡人數第一高國家；另外，美國目前確診人數已突破12萬人。

新冠肺炎延燒全球，義大利死亡人數已突破1萬人。

路透社報導，義大利官方昨日宣布，單日再新增889人喪命，是義大利疫情爆發以來，單日死亡人數第二高，總計義大利已有10,023人不幸死於新冠肺炎。

義大利昨日再激增6,000人確診，累計已有92,472人感染新冠肺炎，是全球感染人數第二高國家。

當中疫情最嚴重的北部倫巴底大區（Lombardy）占了死亡人數一半，周六新增542人死亡，累計死亡人數來到5,944人。

義大利官方指出，如果沒有封城措施，義大利疫情將更為慘重。義大利於5周前超前其他歐美國家，率先實施封城措施，嚴格限制居民行動，義大利工業部長帕圖安內利（Stefano Patuanelli）昨日指出，政府相信，原定於4月3日到期的封城措施將會延後。

此外，據《今日美國報》（USA Today）報導，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，淪為全球新冠肺炎疫情最嚴重地區的美國，截至周六，確診人數已突破12萬人，前一日美國感染人數才突破10萬人大關。

昨日美國也新增逾500人喪命，總死亡人數也超過2,000人關卡。

根據世界衛生組織（WHO）統計，目前全球已有超過65萬7,000人確診，死亡人數超過3萬人，逾200個國家及地區都出現疫情。

(中時電子報)