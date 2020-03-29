新冠肺炎疫情延燒，各國對於任何有機會散播病毒的行為紛紛祭出極重的懲罰，日前沙烏地阿拉伯一名男子在逛街時隨地吐痰，隨後被警方逮捕後確診新冠肺炎，而當局可能會因行為惡劣，將他判處死刑。

綜合外媒報導，犯案者為一名外籍男子，日前他在沙國北部海爾省（Hail）一間超級市場逛街時，隨意吐痰在手推車以及大門旁邊，工作人員見狀便馬上報警處理。

衛生單位表示，男子先前就已經出現發燒、咳嗽等症狀，遭逮捕後隨即被送往檢驗單位，結果對病毒呈陽性反應；當局認為，男子在超市就知道有相關症狀，但卻沒有實施防護措施，甚至是隨地吐痰，因此認為情節重大，恐構成謀殺未遂罪行，最重恐面臨死刑。據了解，該地區最常以斬首來執行死刑。

為了安全起見，超市要求當天前來消費的顧客主動通報並做相關檢驗，也會調閱監視器確認其他區域是否有遭受感染。

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(中時電子報)