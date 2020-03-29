國民黨立委吳斯懷一直都是媒體討論的焦點，多次引發爭議，27日他主動出擊，宣布開啟臉書粉絲頁，隔日就出現「藍勾勾」認證，讓台北市議員呱吉（邱威傑）相當氣憤。

吳斯懷臉書一開張，就湧進大量酸民留言，表示「假鬼假怪」、「共機繞台不算挑釁」、「何時辭立委？」「何時要關臉書」、「叛將」、「這個粉專根本就是搞笑區啊」。

不過臉書粉絲專頁成立隔天，吳斯懷就獲得藍勾勾認證，不只網友酸「藍勾勾肯定是課金吧」，就連呱吉也氣炸，在臉書寫道「X吳斯懷剛開粉專就有藍勾勾，我申請了五遍，FB還不給我。」

呱吉表示自己申訴過一次，還附上Wikipedia連結、YT頻道、媒體報導等多種證據，證明自己是一個實際存在的人物，「還是否定我的存在。呱吉就是一個虛構的符號。但吳斯懷一開張就過關，好啊X。」

台北市議員呱吉（邱威傑）臉書藍勾勾一直無法申請通過，讓他相當氣憤。（圖／摘自呱吉臉書）

呱吉也在留言區表示，的確想過本名這件事，但連市長、市府員工遇到他都叫呱吉，「忘記我本名的時候，本名真的重要嗎？」直呼「這個藍勾勾一定是來挑釁的」，也有人安慰他「你IG有就好了不要太貪心」，呱吉則回「IG給的很隨便」。

(中時電子報)