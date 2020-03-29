新冠肺炎疫情全球延燒，引發民眾搶購口罩、消毒用品熱潮，中央流行疫情指揮中心頻頻出來教育民眾，除了戴口罩，勤洗手、避免觸摸口鼻，才是對抗新冠肺炎的根本之道。對此，國內有大學教授透過實驗證實，用酒精、肥皂來清潔手部，達到的除菌效果最佳，可清除約90％的細菌，但如果沒有搭配任何清潔劑，單純以「清水」洗手，除菌效果很差，洗了幾乎等於沒洗。

據《東森新聞》報導，東吳大學微生物系近日偵對「酒精洗手」、「肥皂洗手」與「清水洗手」的除菌效果進行測試，東吳大學微生物系主任李重義發現，在這三種手部清潔方法中，發現用「酒精」洗手的殺菌率最佳，其次是肥皂洗手，而很多懶人所使用的清水洗手法，被發現幾乎無法全面帶走細菌，洗了等於白洗。

不過李重義主任提到，雖然以75％酒精清潔手部，其效果最好，但酒精成分容易傷手，對皮膚敏感的人不適合；且若常常使用，可能導致手部皮膚受傷，必須斟酌；而以肥皂洗手，如果落實政府教育的「內外夾弓大立腕」的清潔動作的話，也能帶走手部超過九成的細菌，是最建議的手部清潔法；至於清水洗手方式，實測發現清洗前後，手中病菌數沒有太多差異，是最不建議的洗法，因為洗了可能毫無清潔效果。

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(中時電子報)