新冠肺炎疫情持續延燒，全國拚防疫之際，內政部長徐國勇以偽造文書罪嫌將警政署長陳家欽函送法辦，將權力鬥爭搬上檯面，對當前防疫工作、民進黨的形象造成重大傷害。對此，資深媒體人黃創夏示警，「不要以為人民支持陳時中，就會縱容你們胡來」！

陳家欽被檢舉涉嫌假造公文，破天荒遭內政部政風處依偽造文書罪嫌函送北檢偵辦。對此，行政院長蘇貞昌表示，內政部長把署長移送法辦是從來沒有的事，若覺得不適任，「應該來告訴我，也可以直接把他拉下來」，結果卻是函送當晚才致電說「因為忙，忘了向院長報告」。蘇說，此時疫情嚴峻，國人同胞一定看不懂「為什麼要這樣亂」。

黃創夏則在臉書指出，防疫在「專業組」的群策群力之下，前半場成績斐然，那些「政治組」的，反正也不會防疫，就忙著動手動腳了？他奉勸這些「政治組」，「不要以為人民支持陳時中，就會縱容你們胡來！」

(中時電子報)