今天北部東部整天涼冷，全台多雲到晴。氣象局表示，周三(4/1)鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部、中南部山區有雨，入夜後氣溫下滑，氣溫19度左右，周四到周六(4/2~4)北台灣天氣涼、水氣偏多有雨，氣溫約21度到18度，感受濕冷。

據氣象局資料顯示，周一、周二(3/30、31)東北季風減弱，晨間低溫約17至21度，白天高溫25度以上，中南部則是30、31度；降雨方面，此時鋒面位於臺灣北部海面，因此北部、東半部有局部短暫雨。

氣象局說，周三(4/1)鋒面通過，隨後東北季風增強。鋒面通過時，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨；當鋒面通過後，降雨減緩，但仍有局部雨；加上東北季風帶來涼空氣，入夜後氣溫下滑至19度。

氣象局說，周四至周六東北季風持續影響，北部、東北部天氣較涼，約21至18度，其他地區早晚也涼。以及華南雲雨區東移造成水氣偏多，北部、東半部有短暫陣雨，中南部山區也有雨，中南部平地多雲。

中視新聞

(中時電子報)