「口罩實名制2.0」25日起開始第2輪線上預購，且改為同一星期訂購、付款，隔周就能取貨，等候期程大幅縮短，也更加便利。行政院數位政委唐鳳昨日發文大讚超商與口罩2.0團隊，在過去48小時付出了很大的努力，讓她高齡87歲的奶奶，都能很輕鬆的買到口罩。

蘇揆26日在院會表示，實名制2.0第一輪，已經可以到超商領取口罩了，他一早也去超商體驗領取流程，很感謝各大超商的協力，讓口罩實名制再升級、更方便，造福更多上班族、學生等。

蘇揆說，目前口罩產量，已經穩定達到日產1260萬片，隨著90台新增購的機組都已全部到位，4月上旬的產量還可以進一步再提升到1350萬片，政院也正在評估，讓民眾一次可以買到更多、限制更少、方式更多元。

唐鳳昨28日也在推特PO文，感謝4大超商與口罩2.0團隊，在過去的48小時付出了更多的努力；唐鳳提到，團隊做出的這樣的奉獻，讓她高齡87歲的奶奶都能很輕鬆的買到口罩。唐鳳文末更稱讚：「你們都是明星」。

唐鳳3月28日在推特發文。(圖/翻攝自 唐鳳推特)

經眾多網友實測，不論是網頁版還是APP版，皆僅花15秒就完成預購登記，與第一輪預購首日的壅塞狀況相比，已順暢許多。

Very grateful to the representatives of 4 convenience stores & the eMask 2.0 team for going the extra mile over the past 48 hours. 🙏



Such devotion means members of the #RepublicOfCitizens like my 87-year-old grandma can soon make a no-fuss mask pickup. 👵



You’re all stars! 🎇 https://t.co/4LAd8F7U3J pic.twitter.com/CX3kZSOrw5 — Audrey Tang 唐鳳 (@audreyt) March 28, 2020

(中時電子報)