新冠肺炎疫情延燒全球，馬來西亞日前實施鎖國防堵病毒擴散，境內企業、工廠3月18日起停工並延長到4月14日，這項政策同時影響到全球最大保險套製造商「Karex Bhd」，受到疫情影響，公司工廠已停工1個多禮拜，且在這段時間完全沒有生產任何保險套，所幸最後在政府許可下，於27日宣布復工。

綜合外媒報導，市面上的保險套，每5枚就有1枚是「Karex Bhd」所製造的，不過礙於馬來西亞當局的政策被迫停工，公司旗下的3間工廠過去一週都沒有生產，而在這段期間市面上缺少1億枚保險套的供給，恐引發全球保險套荒。

這些保險套通常會經由杜蕾斯（Durex）等知名品牌銷售全球，供應英國國家醫療保健服務（NHS）等國家醫療系統或透過聯合國人口基金（UN Population Fund）等援助計畫分送世界各地。

值得慶幸的是，在政府給予關鍵產業特別豁免之下，工廠已獲准於27日開工，不過生產力卻只有正常時期的一半，「Karex Bhd」執行長吳銘傑表示，要讓工廠快速恢復運作需要時間，會以50%的產能來滿足需求。

吳銘傑說：「全球各地將出現避孕套短缺現象，這會很可怕。我擔心的是，對很多深入非洲的人道援助計畫來說，（保險套）短缺情況不會只是2週或1個月的事，而可能會是持續好幾個月的問題。」

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(中時電子報)