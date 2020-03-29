伊朗鐵餅手哈達迪(Ehsan Haddadi)28日證實感染新冠肺炎，他2012年奧運摘下銀牌而成為伊朗的國民英雄。哈達迪的訓練基地在美國，但他是在家鄉德黑蘭(伊朗首都)染病，目前美國和伊朗兩地都有大量病例。

統計至本月29日，伊朗3.5萬人染冠，死亡2517人，死亡率之高連運動員也逃不過。根據伊朗《法達電台》報導，至少已有11位運動員(包括退役者)經由官方證實死於新冠肺炎，實際死亡人數可能更多，當地通訊App(伊朗人使用Telegram)的體育頻道塞滿了運動員的訃聞與紀念文章。

伊朗官營媒體不許播報運動員染病與死亡的新聞(法達電台是美國資助)。法達電台引述世衛專家布瑞南(Rick Brennan)的估計，伊朗實際感染人數可能是帳面數字的5倍。首位染病的伊朗運動員是一位女子五人足球的22歲選手。

哈達迪今年35歲，染病後在家自我隔離，目前狀況穩定。他體格很棒，身高193公分、體重127公斤，是亞運4金、亞錦6金的名將。

(中時電子報)