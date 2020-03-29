男韓「N號房事件」主嫌因為詐騙年輕女性，威脅拍攝不堪性虐待的影片，此一性犯罪事件，再度引起全球對於性暴力的重視。曾在戲劇《步步驚心》中，飾演天真爛漫「敏敏格格」的大陸女星郭曉婷，對最近這起「N號房事件」很有感觸，透過微博發聲，講述自己在學生時期，遭受性騷擾的經過。

郭曉婷提到，她在學生時期時，曾經遇到一名看似溫文儒雅的國文男老師，還因為被老師選為國文課堂上的班代，感到很開心。後來，這名男老師開始傳奇怪的曖昧簡訊給她，她覺得很奇怪，便以生硬的文字回絕老師的曖昧求歡。

後來，這名男老師疑似惱羞成怒，撤換掉郭曉婷班代的職務，她原以為這件事情已經落幕，結果她當場看見，老師在課堂上，對多位女生「動手動腳」的性騷畫面。郭曉婷當時氣得向其他老師反映，但換來的回應卻是：「課堂上沒有監視器都是徒勞，息事寧人」。郭曉婷一氣之下，直接向校長控訴，結果被校方處罰的男老師，反而在課堂上歇斯底里辱罵郭曉婷「婊子」、「妳死定了」。

郭曉婷回憶此事提到：「他渾身顫抖一臉猙獰，我甚至擔心他會失控伸手打我，我是個記性很差的人，但那一幕我永遠忘不了。」郭曉婷以自身不愉快的經驗，向所有受害者呼籲，「不要因為羞恥心閉口不言，該羞恥的從來都不是受害者」。她也向旁觀者喊話：「時隔多年，我依然找不到說詞去諒解當時縱容包庇的人，對於弱者來說，那樣的存在即是疊加的恐懼，也是潛在的危險，視而不見就是助紂為虐」，希望旁觀者能站出來為受害者發聲，讓正義得到真正的伸張。

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(中時電子報)