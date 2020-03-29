直播》蔡英文總統 出席109年忠烈祠殉職致祭 08:462020/03/29 中時電子報 李俊毅 、 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文108年主持秋祭忠烈殉職人員典禮，3日上午台北忠烈祠舉行，總統蔡英文（左3）親臨主祭，副總統陳建仁（左4）、監察院長張博雅（前右）等人陪祭，蔡總統向國民革命烈士靈位獻花。（圖/中央社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3月29日青年節，為我國為紀念「黃花崗72殉難烈士」而設立的節日，總統蔡英文今29日上午率行政院長蘇貞昌出席「中華民國109年台北忠烈祠致祭活動」。 (中時電子報) #忠烈祠 #青年節 #黃花崗72烈士 #辛亥革命 #大直 也許您會感興趣 推薦閱讀 不邀遺族參加 高雄忠烈祠春祭 縮小規模 04:102020/03/26 地方新聞 基隆春祭國殤大典遇疫情縮減規模 避免群聚 17:502020/03/26 生活 疫情控管 蔡總統明天春祭 大仁哥不去了 20:062020/03/28 政治 台灣青年記得這天嗎 04:102020/03/29 時論廣場 政治熱門新聞 罷韓還要繼續嗎？這個民調竟高到嚇人 - 政治 國民黨誰選2024總統？藍營人士點名兩人 - 政治 這藍軍黑馬讓綠營無從下手 游淑慧要國民黨學學 - 政治 韓國瑜當市長後 網：台南人看到高雄這場景嚇一跳 - 政治 罷韓邁向第三階段 王世堅竟送韓國瑜8字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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