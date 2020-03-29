影片中出現台灣國碼「+886」。（圖／摘自Jacinda Ardern臉書）

新冠肺炎疫情延燒，全球多國淪陷，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）日前在臉書PO出製作口罩的影片，不過仔細看，畫面出現台灣國碼「+886」，原來製作口罩的機器來自台灣。

阿爾登日前接受《1 News》專訪時表示，官方一直超前部署，其他國家像是台灣、新加坡、香港，都能控制疫情，相信紐西蘭也能做到，但也需要全民配合，密切注意官方資訊，也強調只有在社區感染發生時，學校才會停課。

阿爾登27日在臉書PO出製作口罩的影片，影片中發現機器上的廠商電話，竟出現台灣國碼「+886」。原來生產口罩的機器來自台灣，據《三立新聞網》報導，機器來自新北市鶯歌的一間工廠，包括紐西蘭、美國、菲律賓、日本、韓國，下單的國家已超過12個。

網友大讚，「一戰成名，幫完國家轉賺外銷。面子裡子都贏」、「感謝國家隊，希望訂單多多」、「辛苦了，這是世界問題不是臺灣問題，能幫都幫，致敬無名員工英雄」。

(中時電子報)