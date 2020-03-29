高雄巿29日於上午8時在壽山忠烈祠舉行舉行春祭國殤暨軍人忠靈祠春祭典禮，市長韓國瑜擔任主祭官，並率領軍方代表、市府首長代表陪祭，現場樂聲悠揚莊嚴肅穆，眾人共同緬懷先人，並向這些因公殉職和因公死亡的先人致敬。

縱然今年度比以往的規模小，但敬意不減，其中上香時，韓國瑜發現憲兵將線香「插歪」，還特意提醒，確保香插正後才繼續進行典禮，足見韓國瑜對於國殤典禮的用心。

(中時 )