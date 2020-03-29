忠烈祠春祭國殤 韓國瑜提醒憲兵香「插正」 08:582020/03/29 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿29日於上午8時在壽山忠烈祠舉行舉行春祭國殤暨軍人忠靈祠春祭典禮，市長韓國瑜擔任主祭官，並率領軍方代表、市府首長代表陪祭。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿29日於上午8時在壽山忠烈祠舉行舉行春祭國殤暨軍人忠靈祠春祭典禮，市長韓國瑜擔任主祭官，並率領軍方代表、市府首長代表陪祭，現場樂聲悠揚莊嚴肅穆，眾人共同緬懷先人，並向這些因公殉職和因公死亡的先人致敬。 縱然今年度比以往的規模小，但敬意不減，其中上香時，韓國瑜發現憲兵將線香「插歪」，還特意提醒，確保香插正後才繼續進行典禮，足見韓國瑜對於國殤典禮的用心。 (中時 ) #韓國瑜 #國殤 #春祭 #典禮 #憲兵 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫 韓國瑜巡迴會報暫停 04:102020/03/25 地方新聞 若罷免成功 網曝韓國瑜5個可能動向：能量不可小覷 13:002020/03/25 政治 韓國瑜若選這個縣市 他預言：100％當選 20:102020/03/25 政治 罷韓後會發生什麼事？年輕人大膽預測結局 22:412020/03/25 政治 網六都數據分析 斷言：韓選台北必贏 08:452020/03/26 政治 韓國瑜劍指北市？網改他一句話：韓比你想像的還有料！ 08:572020/03/26 政治 不是台北桃園！名嘴爆韓若被罷免後的下一步 11:282020/03/27 政治 韓國瑜若遭罷免將如何？網分析驚覺：完蛋！絕不能罷韓 15:252020/03/27 政治 韓國瑜何能宴請農漁會？港媒：他出手了 08:162020/03/28 政治 泛綠民調這項數據讓韓粉超安心：罷韓一定過不了 13:342020/03/28 政治 生活熱門新聞 鋒面、冷空氣接力 氣象局：下周濕冷18度 - 生活 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 狂勝歐美日！周六逛好市多 這一幕讓他感動：在台灣很幸福 - 生活 忠烈祠春祭國殤 韓國瑜提醒憲兵香「插正」 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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