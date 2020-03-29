陳姓業餘攝影師參加Cosplay外拍活動時結識14歲少女，以4000元邀少女到摩鐵旅拍，趁機在柳橙汁中下藥迷昏少女性侵得逞，事後陳在少女追問時，還傳訊示愛「我專心存錢、養妳照顧妳」，高院依以藥劑強制性交罪判處陳男徒刑8年。

判決指出，2017年12月，陳男在北市花博公園的Cosplay外拍活動認識少女，不久透過臉書私訊邀約少女到摩鐵旅拍，12月16日上午，陳男載少女至新北市中和區摩鐵，陳男要少女在床上及浴室拍照，騙少女喝下摻有氯硝西泮成分藥物的柳橙汁，陳男見少女昏睡之際，說「我愛妳，嫁給我好嗎？」少女拒絕，但因無力反抗，遭性侵得逞。

當天下午5時，陳男帶少女到台北地下街赴少女友人之約，離去時塞給少女4000元，期間少女透過臉書向友人求助，表示「覺得好累、好像被性侵了」，少女在友人陪同下報警。

庭訊時，陳男辯稱，雙方是合意性交，否認下藥，也不知少女未滿16歲。但法官因少女傳給陳男訊息「我說不要為什麼你還這樣？」，且陳男曾至少女學校參加校慶園遊會，認定陳男知道少女未成年，加上少女尿液檢體驗出氯硝西泮成分，不採信陳說法，一審判刑8年6月。陳上訴後，高院判刑8年，可上訴。

(中時 )