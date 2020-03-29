據大陸國家衛健委網站消息，3月28日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例45例，其中境外輸入病例44例，本土病例1例(河南1例)；新增死亡病例5例(湖北5例)；新增疑似病例28例，其中境外輸入病例27例，本土病例1例(甘肅1例)。

當日新增治癒出院病例477例，解除醫學觀察的密切接觸者1097人，重症病例減少179例。

截至3月28日24時，據31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2691例(其中重症病例742例)，累計治癒出院病例75448例，累計死亡病例3300例，累計報告確診病例81439例，現有疑似病例174例。累計追蹤到密切接觸者701884人，尚在醫學觀察的密切接觸者18581人。

湖北新增確診病例0例(武漢0例)，新增治癒出院病例467例(武漢467例)，新增死亡病例5例(武漢5例)，現有確診病例2054例(武漢2045例)，其中重症病例710例(武漢706例)。累計治癒出院病例62565例(武漢45418例)，累計死亡病例3182例(武漢2543例)，累計確診病例67801例(武漢50006例)。新增疑似病例0例(武漢0例)，現有疑似病例0例(武漢0例)。

3月28日0—24時，新增報告境外輸入確診病例44例(廣東8例，天津7例，上海7例，北京4例，遼寧3例，江蘇3例，浙江3例，四川2例，山西1例，內蒙古1例，吉林1例，福建1例，江西1例，重慶1例，貴州1例)。截至3月28日24時，累計報告境外輸入確診病例693例。

(旺報 )