“Bron jumps off the boat like he’s MacGyver.” @carmeloanthony and @DwyaneWade with an unreal Banana Boat story from the Bahamas 😭 *NSFW* pic.twitter.com/FGXQ1VveZ3 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2020

相隔快5年時間，「甜瓜」安森尼終於公開當年是誰救他的命！甜瓜近日跟韋德夫妻視訊聊天時，說出2015年「香蕉船兄弟」前往巴哈馬群島度假時的落海意外，當他看到「小皇帝」詹姆斯跳海救人，「我當時感覺他就像是馬蓋先！」

時間回到2015年夏天，詹姆斯跟安森尼、韋德、保羅等兄弟一起度假，更被傳出共乘香蕉船遊玩照片，沒想到安森尼竟然差點被丟在海中沒人發現，直到韋德的藝人老婆尤妮恩發現之後，船已經逐漸開遠了，但詹姆斯仍毫不考慮跳海。

「當時我看到詹姆斯跳入海中準備救我，感覺就跟馬蓋先一樣，他用一隻手臂游泳，另一隻手臂抱著我，就這樣游了回來，」安森尼表示，「所以我真的很感激詹姆斯救我一命，我的生命在那天被他救了回來，我腳上的腳蹼根本沒用。」

儘管安森尼當年曾跟外界分享那次巴哈馬之旅發生過意外，更被某位好友救了，卻始終不願告訴大家到底是誰，如今相隔5年時間，趁著NBA無限期停賽期間，安森尼總算把這個秘密跟大家分享，只能說詹姆斯太神了，當救生員都沒問題。

(中時 )