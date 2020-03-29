秘魯新冠肺炎疫情延燒，目前仍有55位國人滯留當地，外交部發言人歐江安今天表示，滯留的國人已搭乘第二架商業包機於3月29日離開秘魯，將經美國返回台灣。包機同時搭載了日本等其他國家滯留在秘魯的84名旅客。

歐江安指出，滯留在秘魯的55位國人，在我駐秘魯代表處協助下，已於臺北時間29日凌晨4時，順利自費搭乘南美航空(LATAM)的商業包機離開秘魯、飛往美國邁阿密，預計臺北時間同(29)日上午約10時抵達邁市。

日本外務大臣茂木敏充日前表示，受困秘魯的110名日人可搭乘台灣安排的包機離境。歐江安說，這架飛「庫斯科-利馬-邁阿密」的包機是由我駐秘魯代表處接洽航空公司及當地旅行社規劃，並協調秘魯相關單位及與其他國家駐秘魯的使領館合作，取得秘魯政府核准的包機飛行許可後辦理。

包機自庫斯科市(Cusco)接載38名我國乘客，並中停秘魯首都利馬（Lima)接載其他17名國人後，再飛往美國邁阿密。包機同時搭載日本等其他國家滯留在秘魯的84名旅客，全班機旅客總共計139人。

歐江安指出，在前後兩架包機飛離秘魯後，目前約有22位我國旅客留在秘魯。駐處將繼續與這些國人保持聯繫，並提供必要的協助。

秘魯政府為防疫考量，自3月16日起實施全國緊急狀態，相關措施將延長至4月12日，目前已全面暫停陸海空及河運的國際旅客運輸，並管制市區交通。

(中時 )