3月28日清晨5時25分，武漢地鐵2號線常青車輛段，隨著一聲清脆的鳴笛，編號為「B68」的頭班車緩緩啟動，呼嘯著開進地鐵隧道，沉寂了2個多月的武漢地鐵重啟。約1小時後，6條線路184座車站同步恢復運營，截至17時，線網客運量12.72萬乘次。

為控制車廂內乘客密度，所有列車座椅上均張貼黃色小標籤，提示乘客「隔位而坐」。例如一排可坐6人的座椅，貼上3張標籤，乘客須在貼標籤的位置坐下，避免接觸。

每列車增配1名「隨車安全員」，在車廂內宣傳引導乘客下車、換乘時掃碼，全程佩戴好口罩，如發現同乘人員聚集、交談等情況，將及時勸阻。

受疫情影響，武漢地鐵1月23日暫停運營。沉寂65天後，6條線184座車站恢復運營。具體運營時間為：工作日6：00至23：00，休息日6：30至23：00。恢復運營初期，2號線、4號線、7號線按大小交路組織運營，行車間隔小交路約7.5分鐘，大交路約15分鐘；1號線、3號線、6號線按單一大交路組織運營，行車間隔約8分鐘。

(旺報 )