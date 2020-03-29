警政署長陳家欽被檢舉涉嫌假造公文，遭內政部政風處依偽造文書罪嫌函送北檢偵辦。行政院長蘇貞昌28日表示，內政部長把署長移送法辦是從來沒有的事，若覺得不適任，「應該來告訴我，也可以直接把他拉下來」，但過去這段時間以來，內政部從來沒有跟他講。對此，前立委孫大千認為，蘇貞昌根本畫錯重點，並點出蘇犯下的三個邏輯錯誤。

警政署長遭內政部長徐國勇函送法辦，蘇貞昌昨表示，若徐覺得警政署長不適任，應該來告訴他，可以直接把陳家欽拉下來，也可以調整職務，「但過去這段時間以來，內政部從來沒有來向我講」。蘇貞昌怒嗆，該案是到陳家欽被函送法辦的當天晚上8點多，才致電給行政院長的辦公室主任，「說是因為忙，忘了向院長報告，竟然是這樣的理由」。

對此，孫大千在臉書指出，蘇貞昌根本就是「畫錯了重點」，他也提出蘇貞昌所犯下的三個邏輯錯誤：

第一，這件事情的關鍵在於陳家欽究竟有沒有偽造文書的違法事實，而不是徐國勇什麼時候向院長報告。難道向院長報告了以後，就不用移送了嗎？

第二，倘若政風單位調查結果證明陳家欽嫌疑重大，依法當然應該移送檢調單位繼續偵辦。蘇貞昌所說的，只需「拉他下來，調整職務」，是標準的「私了放水」的行為。

第三，不管疫情再怎麼嚴重，也沒有任何縱容違法事實的空間存在，台灣的司法正義並沒有因為新冠肺炎而要「居家隔離」，任何人都不能拿防疫做為卸責的藉口。

(中時電子報)