台北市警局某派出所1名剛畢業不久的女警，日前向分局長官反應多次遭所內L姓學長性騷擾，該名學長不僅多次在所內以言語調侃女警，甚至還在共同執行勤務時對她「手來腳來」，讓女警忍無可忍，所長獲知後約談L姓員警，僅將他與女警班表調開，希望事件可以就此落幕，未料L學長仍不肯放過女警，讓女警感到驚慌。

本刊調查，台北市某分局派出所1名長相清秀的年輕女警今年1月向所長反應，她長期遭所內L姓學長騷擾，讓她相當困擾也影響到上班心情。L學長除了言語性騷擾外，還曾在與女警共同值班時，沒有經過女警同意，就直接伸手將女警胸前的原子筆抽出使用，女警覺得身體遭侵犯，嚇得花容失色，決定向所長告狀。

由於女警剛任警職沒多久，深怕此事若宣揚出去會對自己不利，因此不對L學長提告及申訴，僅希望所長「慎重處理」，所長在約談L學長後，除對他「溫馨提醒」不要再犯外，也將他與女警班別錯開，女警以為可以就此遠離L學長的狼爪，然而竟是另一個惡夢的開端。

女警雖然與L學長錯開上班，但此事的閒言閒語不曾間斷，她輾轉從其他同事口中聽到L學長談論她的事，有一次L學長竟用女警的水杯喝水，讓剛出社會的女警徹底崩潰，所長得知後通報分局督察組介入調查。

該分局督察組成立性評會針對此事件調查，認為L學長行為有所不妥，已懲處記過並調離現職，後續除了加強同仁性別平等教育外，也會針對當事女警進行輔導。

遭指控的L姓員警從警僅3年，平時表現尚可。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)