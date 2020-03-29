台北市警局某分局派出所1名L姓員警長期騷擾所內女警，該所所長先將L姓員警調班，但L姓員警卻未收手，反而還持續言語騷擾女警，甚至還故意用女警水杯喝水，但事後他卻否認有騷擾行為，還強辯「自己跟學妹在打鬧。」

本刊調查，L姓員警不管在所內或是在外執勤，時常會對該名女警「打嘴砲」，女警長期遭受到學長言語騷擾，為了所內和諧一直隱忍，但L姓員警有天突然故意從女警胸前口袋抽出原子筆，才讓女警一怒告到所長室，該所所長知情後立刻進行個別調查，並將2人班表錯開。

然而L姓男警卻似乎沒有受到教訓，竟還強辯：「我跟她只是在打鬧，沒有注意到界線，讓女警誤會了，並非故意。」事後L警員卻變本加厲，在未經過女警同意下使用她的私人水杯喝水，女警承受不了長期騷擾幾近崩潰。

本刊調查，這位猥褻學妹的L姓警員從警約3年，去年才剛從新北市警察局轉調台北市警局，該員警長相俊秀、笑容燦爛，頗有「鮮肉警察」風範，因年輕氣盛，個性較為衝動，但平時表現尚可，

曾因協助迷路的老太太回家受到表揚，這回卻因為騷擾同事遭記過調地處分。

該名女警目前仍在基層任職員警，自始至終女警皆未提告，除了不想將事情擴大影響自己的工作，更希望這場惡夢能夠隨著L姓員警的調離能夠趕快清醒。

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(中時電子報)