台北市警局某分局派出所發生學長性騷擾學妹案件，L姓員警長期以言語、動作騷擾女警，讓該女警忍無可忍，險些崩潰，分局介入調查後，認為L姓員警行為不妥，已記過調地處分，並表示除了會加強分局同仁性別教育外，還會對該女警進行心理輔導。

根據警政署人事室資料顯示，目前女警人數已比往年多許多，108年度現有警察人數性別統計男警有61184人，而女警則有7967人，比起上年多了近千人。雖然女警人數逐年攀升，但女警畢竟是少數，面對男性較多的職場環境，成為相對較弱的一群。

據悉，這名受害女警為了避免事態擴大，忍辱不願提告，目前仍在基層服務，對此，婦女新知基金會開拓部主任林秀怡表示，現今職場上對於女性還是存在著歧視，尤其是在較陽剛的職場環境，女性為了工作通常都會忍耐，但長期下來就是一個不健康的職場環境。

婦女新知基金會開拓部主任林秀怡表示受雇人對於職場性別文化有不滿都可向雇主提出。（圖／翻攝畫面）

林秀怡也強調，性騷擾並非只有「做出動作」才算性騷擾範疇，包含言語、圖文影音、羞辱、不受歡迎追求⋯⋯等行為都算是性騷擾，受害人可以依《性騷擾防治法》提出告訴。另外，針對職場文化，有歧視女性的行為，受雇人都有權利依《性別溝通平等法》向雇主要求提出改善。

事實上在去年，台北市另1派出所，也有男警性騷擾所內女警，不僅趁著女警離開座位的時候，以手指沾上疑似催情水的不明液體，塗抹在女警的水杯裡和機車把手上，被女警指控男警意圖不軌，該名男警也遭調離現職處分。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)