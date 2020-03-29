台北市警局某分局派出所發生學長性騷擾學妹案件，L姓員警長期以言語、動作騷擾女警，讓該女警忍無可忍，險些崩潰，分局介入調查後，認為L姓員警行為不妥，已記過調地處分，並表示除了會加強分局同仁性別教育外，還會對該女警進行心理輔導。
根據警政署人事室資料顯示，目前女警人數已比往年多許多，108年度現有警察人數性別統計男警有61184人，而女警則有7967人，比起上年多了近千人。雖然女警人數逐年攀升，但女警畢竟是少數，面對男性較多的職場環境，成為相對較弱的一群。
據悉，這名受害女警為了避免事態擴大，忍辱不願提告，目前仍在基層服務，對此，婦女新知基金會開拓部主任林秀怡表示，現今職場上對於女性還是存在著歧視，尤其是在較陽剛的職場環境，女性為了工作通常都會忍耐，但長期下來就是一個不健康的職場環境。
林秀怡也強調，性騷擾並非只有「做出動作」才算性騷擾範疇，包含言語、圖文影音、羞辱、不受歡迎追求⋯⋯等行為都算是性騷擾，受害人可以依《性騷擾防治法》提出告訴。另外，針對職場文化，有歧視女性的行為，受雇人都有權利依《性別溝通平等法》向雇主要求提出改善。
事實上在去年，台北市另1派出所，也有男警性騷擾所內女警，不僅趁著女警離開座位的時候，以手指沾上疑似催情水的不明液體，塗抹在女警的水杯裡和機車把手上，被女警指控男警意圖不軌，該名男警也遭調離現職處分。
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(中時電子報)
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