紐西蘭總理PO出口罩製造過程，機器上的電話(+886)透露出是來自於台灣。(翻攝自Facebook／Jacinda Ardern）)

日前紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)曾公開讚賞台灣防疫模式，還說要效法台灣的方法控制疫情。而她在臉書PO出的口罩生產影片中，使用的機器就是「MIT」，鶯歌一家口罩機業者受訪表示，除了紐西蘭外，還有日韓、美國、菲律賓等超12個國家排隊下訂口罩機，訂單已排到8月去了。

阿爾登之前在時事節目「問與答」（Q+A）對台灣的防疫大力稱讚，並表示要緊緊跟隨這樣的防疫模式，「台灣針對公眾集會所建立的因應架構，相當成功。」更在臉書上傳製作口罩的過程影片，機台上面寫著「+886」的工廠電話，就是來自於台灣工廠打造。

《三立》報導，新北市鶯歌口罩製造機公司「權和機械」董事長蕭鴻彬說道，紐西蘭還有加訂2部機器。因為各國口罩價格高昂，各國紛紛想添購機具、自產口罩，至今口罩製造機訂單已爆增5倍，目前已有泰國、沙烏地阿拉伯、美國、日韓、菲律賓等超過12個國家下訂機器，出貨已排到8月，他很開心能做國民外交，幫助大家。

(翻攝自Facebook Jacinda Ardern）

(中時電子報)