耕耘機翻倒 三義6旬翁遭壓無生命跡象 09:242020/03/29 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 事故現場。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 事故現場。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣三義鄉62歲徐姓男子，29日上午8點多開著耕耘機出門工作，在行經八櫃地區產業道路時，疑似機械操作不慎，連人帶車滑落菜園邊坡，人遭壓傷當場失去生命徵象，警消獲報到場男子已被救出，由救護人員緊急送往大千醫院急救，詳細事故原因有待警方進一步釐清。 (中時 ) #生命 #男子 #耕耘機 #救護人員 #菜園 也許您會感興趣 推薦閱讀 清明祭祖避免群聚 苑裡推「線上祭祖」超方便 15:392020/03/25 生活 慘！母載兒停紅燈遭撞 女騎士慘死輪下 21:312020/03/25 社會 清明防疫 線上祭祖反應兩極 04:102020/03/26 地方新聞 居家檢疫男溜去買手機 嚇壞大家 04:102020/03/26 地方新聞 創作才子回歸簡單 用音樂探索生命意義 13:042020/03/26 娛樂 1字罰50萬 怪男噴漆「台北市封城」 遭送辦恐罰300萬 15:542020/03/26 社會 男赴萬華討債不成 怒打街友 18:412020/03/26 社會 不慎擦撞違規車 男子骨折送醫 19:242020/03/26 社會 惡意向救護人員咳嗽 英國可判2年 23:122020/03/26 國際 菲籍船員發燒咳血急靠花蓮港 救護人員防護高規格謹慎送就醫 20:022020/03/27 社會 社會熱門新聞 扯！4伴娘遭壓床狂摸乳 網怒：絕不讓女友當… - 社會 4年狂X416 北市淫癢濕：沒高潮就搖斷你... - 社會 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 新聞 扯！夫妻檢疫趴趴走罰30萬 錢不繳擺爛落跑出境 - 社會 罵大阪處害死外交官 卡神網軍辯「愛之深責之切」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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