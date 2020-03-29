事故現場。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉62歲徐姓男子，29日上午8點多開著耕耘機出門工作，在行經八櫃地區產業道路時，疑似機械操作不慎，連人帶車滑落菜園邊坡，人遭壓傷當場失去生命徵象，警消獲報到場男子已被救出，由救護人員緊急送往大千醫院急救，詳細事故原因有待警方進一步釐清。

(中時 )