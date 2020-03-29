美國好萊塢男星強尼戴普（JohnnyDepp），與他小23歲前妻安柏赫德（AmberHeard），兩人僅1年3個月婚姻裡，飽受小王與家暴陰影。雖然兩人已經離婚，但前妻偷吃，讓「強叔」戴綠帽的傳聞不斷，最近更爆出，安柏赫德在2015年，就出軌特斯拉執行長伊隆馬斯克（ElonMusk），兩人在強尼戴普位於洛杉磯的豪宅電梯內親熱的影片曝光，偷情鐵證再度引起話題。

據《每日郵報》等外國媒體報導，安柏赫德早在還在與強尼戴普保有婚姻關係時，就帶馬斯克回強尼戴普豪宅偷情。從強尼戴普豪宅的電梯監視器畫面可看到，安柏赫德只穿著泳衣，外面再罩一條浴巾，整個人緊緊靠在馬克斯的胸膛上，馬克斯也從背後抱著她。強尼戴普從影片的時間回溯，兩人早在2015年就大搞婚外情，並不像馬斯克所說，兩人是在安柏赫德離婚後才交往。

綜合外媒報導，馬斯克其實並不是安柏赫德第一個帶回強尼戴普豪宅的男人，有一說法提到，安柏赫德在與強尼戴普分居後第2天，就把金球影帝詹姆斯法蘭柯帶回家，儼然把強尼戴普的豪宅當砲房，即便兩人已經離婚，但這對昔日夫妻互控的醜聞爭議，還是頻頻在媒體掀起話題。

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(中時電子報)