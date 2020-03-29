新北市吳姓男子因公寓房子裝潢施工問題，與樓下2名鄰居起糾紛，竟在樓梯間趁鄰居進屋、下樓之際，故意以噴灑器，朝鄰居噴灑不明液體，導致鄰居心生畏懼。高院依恐嚇危害安全罪判吳男徒刑2月，得易科罰金6萬元確定。

判決指出，吳男購買新北市某公寓5樓房屋，因裝潢施工問題，與2名鄰居發生糾紛，去年10月23日傍晚5時多，在公寓1、2樓樓梯間，持裝有不明液體之噴灑器，以噴頭接連朝1名鄰居方向及空中噴灑1分鐘，鄰居因背幼童下樓，急忙掩住幼童口鼻上樓。

當晚6時，吳男見另名鄰居返回公寓，即在公寓1樓樓梯間，持噴灑器朝樓梯間牆壁及空中噴灑，2名鄰居因懷疑吳男噴灑之不明液體有害身體健康而心生畏懼，報警處理。

庭訊時，2名鄰居證稱，吳自2018年5月間起以不同方法騷擾鄰居，例如噴灑殺蟲劑，而且吳有恐嚇說要噴他們農藥，所以很害怕，甚至到現在還會做惡夢，整個晚上睡不好。

法官當庭勘驗樓梯間監視器畫面，認定吳男行為涉及恐嚇，一審判刑2月，吳男上訴高院遭駁回，全案定讞。

(中時 )