新冠肺炎疫情在全球蔓延，已在全球造成近70萬人確診、3萬多人病亡，但時事評論員李正皓卻因在節目發言，談及馬來西亞疫情用詞未盡精準，引起大馬網友怒火，跑到他臉書留言開罵，他也緊急發聲明致歉。韓粉則大感不解，一向對政治事務很有意見的「館長、張雅琴，怎都惦惦？」。

原來，事情發生在24日，李正皓在東森談話性節目《關鍵時刻》提到，馬來西亞開始實行宵禁；大馬警方大張旗鼓抓犯人，為擔心被傳染而強制要犯人戴上口罩；醫護人員隨便用塑膠袋製成個人防護用品；大馬因新冠肺炎而病逝的病人遺體太多，無法及時火化，深夜在路邊隨便埋葬遺體。

相關言論經當地華人媒體專門發文抨擊，指控節目發言內容嚴重不符事實，並呼籲李正皓向大馬人道歉。而李正皓見事態鬧大，也對其用詞不精確在臉書發文致歉。《關鍵時刻》也緊急將影片撤下，並同時發出聲明表示，對於造成馬來西亞民眾心情不適以及觀感不佳，《東森新聞》深感抱歉，為免造成各方困擾，目前已將影片已經下架，網友的批評指教會虛心接受，並將與製作單位共同研討改進。

韓粉見李正皓道歉，也就直接將炮口對準知名公眾人物，點名健身網紅「館長」、「張雅琴」等「仇中」名嘴，開酸「不是嘴巴很厲害？為什麼惦惦了？可以增加收視率、曝光度，怎麼這時不敢酸馬來西亞人？」。顯然韓粉對這些名嘴平時爭議言行，頗有微詞。

韓粉在臉書社團發文。(圖/ 翻攝自 李四川 臉書後援會)

(中時電子報)