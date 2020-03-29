台鐵站務人員稱有1男1女外國情侶，揹著大背包在警察護送下搭車離去。（許家寧攝）

英國情侶28 日午夜解除檢疫，傳今早8點搭火車普悠瑪號北上離去。（許家寧攝）

英國28歲女子娜塔莉．道森（Natalie Dawson）和澳洲籍男友皮克斯利（Rohan Pixley）來台度假，批評花蓮檢疫所「住得像監獄」，引發網友譁然，兩人29日0時出關解除檢疫，有台鐵人員見兩人今早8點已搭火車落跑，但花蓮衛生局長朱家祥卻稱兩人半夜已被英國駐台單位接走，目前不知去向。

衛生局對外公布，兩人原定上午10點離開位於花蓮檢疫所，但有人在7點半看到一部藍色廂型車離開，台鐵花蓮站人員透露，大約8點多的時候看到1男1女外國人戴著口罩、背著大型背包，在警察及政府人員護送下，持著車票快速走進月台。

該站務員指出，「很像電視那對英國情侶的兩人」，因口罩看不出表情，搭乘405或211車次的普悠瑪號北上。對此，對於英國情侶何時離開檢疫所，電訪衛生局副局長鍾美珠則稱「我也被騙了」，表示兩人為何提前離開她也不清楚，還要再去了解。

不過衛生局長朱家祥說，除了英國情侶，原定10點也有2名德國人也解除檢疫離去，他說，該對英國情侶很早很早就離開了，可能半夜就離開了，就他了解半夜沒火車，應是英國在台辦事處派車接走，為什麼大半夜要把人接走，他也不清楚。

娜塔莉．道森和澳洲男友皮克斯利（Rohan Pixley）14日來台灣度假，18日由花蓮縣府安排入住居家檢疫場所；但英國BBC日前刊出文章，娜塔莉的媽媽說環境很差像監獄，沒熱水、食物糟等，負面報導傷害台灣形象。

花蓮衛生局公布現場照片，並表明未收住宿費，還有專人送餐，一天餐費僅250元，全力澄清，也讓台灣人民相當憤怒。網友也紛到BBC留言，台灣政府絕對沒有虧待兩人。經我方抗議，BBC已撤下該篇文章。

當事人娜塔莉則透過簡訊向花蓮衛生局人員道歉，衛生局人員也回覆「別擔心，我們會持續關心你」！

而因為這對情侶的「激進謠言」對台灣防疫造成妨害與人民的不信任，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，撤銷兩人每日1000元補償金領取資格。

(中時電子報)