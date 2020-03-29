快來對獎！財政部25日公布1-2月發票中獎號碼，台中市一名男子1月22日至一間火鍋店吃飯，日前對發票時發現自己的發票號碼僅與特別獎相差一個尾數，與千萬大獎擦身而過！

一名網友在「爆怨公社」貼文，分享一件「比悲傷更悲傷的故事」，從他PO出的照片可見，日前去小火鍋店吃飯所拿的發票，上面的號碼竟然與1-2月期千萬元特別獎的號碼僅差一個數字，但由於相差的數字是尾數，讓原PO從天堂掉到地獄，一千萬就這樣從眼前飛走。

據《ETtoday新聞雲》報導，原PO貼文曝光後引發熱議，火鍋店店家得知後決定送他安慰獎，於是私訊該名網友，安慰他「雖然沒中千萬，但下次來可享再來一鍋」，要他帶著發票來店裡，便可以免費再吃一鍋。

至於中千萬大獎的顧客是誰？店家表示，當時雖然為非用餐時間，但店內仍然很忙碌，根本不知道誰是那位幸運兒；不過他們也在粉絲團發文，希望透過網路讓那位顧客知道自己中獎，別讓一千萬白白溜走。

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(中時電子報)