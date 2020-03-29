身為第3位確診新冠肺炎的NBA球員，活塞中鋒伍德目前已經宣告痊癒，不過活塞總教練凱西29日轉述伍德說法，「伍德對自己名字被公布感到相當失望，這並非他主動告訴外界的，更糟的是，在被公布之前，他連自己母親都來不及說。」

「我也對這種爆料行為感到不高興，我告訴球隊工作人員這太不專業了，這種事情不能再發生，這對我們很不公平，」凱西表示，「目前伍德一個人住，畢竟他還是年輕人，我們都跟他保持連繫，據我所知，他大部分時間都在打電動。」

在戈貝爾、米契爾兩名爵士球員遭到《ESPN》沃納洛斯基、《The Athletic》查拉尼亞兩大「爆料天王」報導確診之後，伍德也遭到同樣被公開名字的命運，可是隨後美媒轉為保密，包含湖人、籃網、金塊、七六人等隊確診名單都未公開。

只是這種保護感染者隱私的作法，對於接觸許多球迷或工作人員的NBA球員到底適不適用？目前沒有一個真正的答案，諷刺的是，伍德從新冠肺炎病情當中痊癒的消息，也是查拉尼亞率先爆出來的，不知道伍德看到之後是否更火大了！

(中時 )