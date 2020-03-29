新冠肺炎疫情延燒，蔡英文總統今天表示，這次新冠肺炎的衝擊，民眾看到國軍保衛人民的貢獻，應有的戰訓本務也沒有絲毫的懈怠，相信只要我們繼續團結一心，不論前面有任何難關，我們都能夠一一的克服。

UH-60M黑鷹直升機今年1月2日在新北市山區發生空難意外，造成參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職，蔡英文今天上午赴國防博愛營區，出席「0102殉職將士紀念專區啟用典禮」。

蔡英文在致詞時表示，她要代表國人再次向殉職眷屬表達慰問，沈一鳴上將等八位將士，在過去就是我們國家安全的重要棟樑，他們的離去是國家和國軍重大的損失。

蔡英文強調，八位將士的殉職讓社會看到軍民同心的展現，不論是自發前往臺北賓館悼念獻花的一萬多名的民眾，或者是在移靈的時候，手拿著國旗向靈車致敬的民眾，國人用最具體的行動表達出對這八位將士的不捨與感謝，這也證明國軍這幾年來在執行戰訓、整備、國防自主和救助任務做出的成果，深受社會大眾的認同。

她說，國人同胞堅信，我們是一支戰時能作戰、平時能救災的鋼鐵勁旅，今天的活動除了在表達我們對於殉職將士的追思與懷念，更要在今天的活動中，許願承諾我們會傳承他們的精神，為打造美好的未來國軍，持續來努力。

蔡英文指出，沈一鳴上將對下一代空軍的規劃、韓正宏總士官長對於精進士官制度的思考，還有其他將士的期待，作為三軍統帥，她會牢記在心，並且更堅定的帶領我們的國軍去實現他們的理想。

她也希望每一個國軍弟兄姊妹，日後當你們經過這裡，不只向殉職將士致敬，更要緬懷他們傳承下來的從軍初衷，讓國軍好還要更好，未來的士官、士兵更能以從軍為榮，讓國軍不僅能保衛國土，執行捍衛民主的任務，更要成為社會發展的動力，這才是對沈總長等八位將士最好的懷念方式。

她說，這次新冠肺炎衝擊，民眾看到國軍保衛人民的貢獻，應有的戰訓本務也沒有絲毫的懈怠，她相信只要我們繼續團結一心，不論前面有任何難關，我們都能夠一一的克服。她也要請所有的國人同胞一起當國軍最強的後盾，給我們的國軍弟兄姊妹最大的支持。

她也向八位殉職將士承諾，「你們的犧牲奉獻，我跟大家都會牢記在心」，將士們的理想與期待，她也會帶著大家奮力實現。

(中時 )