新北市某醫院張姓護理師，因病患的呼吸器掉落，不滿莊姓護理長詢問，而在院內激動暴走，毆打踹傷莊女，並辱罵莊「禽獸不如」，法院審理時，張女辯稱是別人假扮她，還大鬧法庭，法官依違反《醫療法》判處張徒刑4月。

判決指出，去年1月31日，莊女在醫院2樓值日班時，因張女所照料的病人有異狀，莊在旁協助處置並出言詢問狀況，張心生不滿，在醫院2樓走廊，毆打、腳踹莊女，致莊頭皮鈍傷、腹壁挫傷、雙大腿挫傷，並辱罵莊「禽獸不如」。

莊女證稱，她因張女照料的病人呼吸器掉了，遂給病人打藥及給氧氣，但沒有辦法完全排除問題，因此拿手機要聯絡主治醫生，遭張攻擊時有以手機錄影蒐證。

但張女辯稱，院內監視器沒拍到她的臉，內容是偽造的，是有人假扮成她，她沒有動機攻擊莊。律師也稱，莊當時並非正在執行醫療業務，不構成醫療法。

法官傳喚當時在場多名護理師、照服員作證，證人證稱，張女負責的病人呼吸器掉了，通知張女，但張女卻只說自己心情不好，莊也有協助照護病人，張出手攻擊時她們從中架開2人。

法官審酌張女本身亦為醫事人員，僅因照護病人一事起紛爭，竟不思以理性溝通解決，而毆打莊女，妨害莊執行醫療業務，張情緒控制不佳，法治觀念明顯偏差，且犯後否認犯行，審理期間破壞法庭秩序，犯後態度非佳，判刑4月，可易科罰金12萬元，可上訴。

(中時 )