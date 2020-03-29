經常與英國女王接觸的侍僕新冠肺炎確診，如今已返家自我隔離，而高齡93歲的女王在疫情的威脅下，目前在溫莎城堡（Windsor Castle）隔離，兩年來首度和高齡98的夫婿菲立普親王（Prince Philip）同住同一個屋簷下。

據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（Daily Mail）28日報導，英國新冠肺炎火速蔓延，確診已超過1.7萬人，死亡人數也破了1,000。除了女王的長子王儲查爾斯確診隔離外，首相強森和衛生大臣韓考克（Matt Hancock）也都相繼確診，如今連身邊的僕役也確診，可說是危機四伏。

據悉這名侍僕的工作包括幫女王遛狗與送餐，雙方接觸相當頻繁。而其他數十名王室內廷宮務人員也都在家接受了檢測，目前全都呈陰性反應。不過，有侍僕確診的消息傳出，仍令大家膽戰心驚。「每個人都嚇壞了，」一名王室消息人士透露，「他們不只是為自己害怕，也為女王和親王擔憂。」

(中時電子報)