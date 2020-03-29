海基會26日已洽請華航協助，指定29日、30日兩架次上海航班接回滯留台人，今晚7點50時第一批「類包機」將從上海浦東機場起飛。據了解，目前大概有100多位台人前往上海，他們分別搭乘高鐵、巴士及飛機前往上海浦東機場，交通費自付。且部分人士昨晚已順利抵達浦東機場，但擔心防疫問題不敢住旅館，因此只能在機場睡一晚。

有關台人離鄂情況，湖北地方台辦表示，目前亦情況控制良好以多日無新增病例，湖北除了武漢以外，其他地區出門基本上都不需要健康証了，因此許多台胞陸續離開湖北，當然他們進入上海浦東機場需要量體溫，做一些簡單的檢查確定狀況良好。

此外，湖北台灣同胞返台救援會長徐正文表示，滯留湖北的孕婦考量湖北到上海距離遙遠，恐增加感染風險，因此並未前往上海搭機。他續指，今天也有許多人滯留湖北台人陸續前往浦東機場，計畫明天搭乘第二架「類包機」返台，希望大家能平安順利回家。

(中時 )