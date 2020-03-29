休士頓太空人作弊案被奪冠成員之一的費爾斯（Mike Fiers）事後揭露，此舉令不少棒壇人士都認為是明智之舉，但仍有人不爽他的吹哨行為。前太空人捕手蓋提斯（Evan Gattis）昨（28日）分享一張圖片，被外界質疑是在譏諷費爾斯當抓耙子。

蓋提斯昨天在推特分享一張照片，只見杯子上印有費爾斯的頭像，並附上一段文字，上面寫道：「告密者將會得到懲罰（snitches get stitches）。」因此被外界質疑是對蓋提斯向媒體告密一事感到不滿。

（圖／翻攝自推特）

事隔一日，蓋提斯驚覺自己的貼文遭到網友誤解，決定再發推文澄清，他打道：「我對費爾斯一點不好的感覺都沒有，事實上我們已經互相發訊息聊過天了，也希望他不要被大家討厭，他曾是我們的隊友，我當時只是覺得那個杯子很有趣。」

費爾斯向媒體大爆料後，雖然大聯盟主席曼弗瑞（RobManfred）、紐約洋基總管凱許曼（Brian Cashman）曾公開讚賞，但也有不少指標性棒壇人士對這種行為嗤之以鼻，像是名人堂球星馬丁尼茲（Pedro Martinez）、歐提茲（David Ortiz）等人，費爾斯甚至還因為這件事收到匿名的死亡威脅。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)