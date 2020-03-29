美軍全球基地陸續傳出新冠肺炎確診病例，繼航空母艦「羅斯福號」、「雷根號」有人染疫後，昨（28）日又傳出，美軍在遠東地區最大的空軍基地嘉手納基地（Kadena Air Base）有2名軍人確診。

綜合美國《星條旗報》（Stars and Stripes）、香港電台報導，位於日本沖繩的美軍空軍基地嘉手納基地昨日晚間在官方臉書證實， 2名第18聯隊空軍士兵確診新冠肺炎。

報導指出，2名士兵近期才從歐洲返回沖繩基地，目前2人都已被要求隔離15天。

第18聯隊指揮官凱瑞准將（Brig. Gen. Joel Carey）表示，聯隊醫療團隊每天都在監控患者情形，並指出整個基地過去一個月來都在為疫情做好準備，安撫士兵保持冷靜及專注。

這是美軍沖繩軍事基地首度有人員傳出確診。26日，神奈川縣橫須賀市的美軍基地一名軍事人員感染新冠肺炎，成為駐日美軍感染首例。

根據《星條旗報》先前報導，嘉手納基地是美軍在太平洋地區最大的軍事基地，一共部署約23,000名美軍、眷屬及相關承包商。

(中時電子報)